2020/06/26 | 14:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكتشاف "سلاح مُبيد" يقضي على كورونا في ثواني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 14:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إكتشاف "سلاح مُبيد" يقضي على كورونا في ثواني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إكتشاف "سلاح مُبيد" يقضي على كورونا في ثواني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).