النزاهة: ضبط موظف لاشتراكه بعملية فساد قيمتها 300 مليون دينار

2020/06/26 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة – فرع الديوانيَّة؛ لقيامه بالاشتراك مع مُتَّهمين آخرين باختلاس مبلغ (300,000,000) مليون دينار.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ استناداً […]

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