تقرير إسباني يكشف موقف اشرف حكيمي من العودة لريال مدريد

2020/06/26 | 14:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل المغربي أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد، المعار إلى بوروسيا دورتموند.وتنتهي إعارة أشرف حكيمي مع دورتموند هذا الموسم، لكن لم تتأكد حتى الآن عودة اللاعب المغربي إلى قلعة سانتياجو برنابيو.ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن حكيمي قرر بنسبة 90% عدم العودة إلى ريال مدريد […]

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