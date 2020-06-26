2020/06/26 | 14:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة عن احداث المنطقة الخضراء : جهات استخدمت قدرات الدولة بما لا يمكن السماح به تحت اي ذريعة كانت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 14:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة عن احداث المنطقة الخضراء : جهات استخدمت قدرات الدولة بما لا يمكن السماح به تحت اي ذريعة كانت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة عن احداث المنطقة الخضراء : جهات استخدمت قدرات الدولة بما لا يمكن السماح به تحت اي ذريعة كانت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).