“مع جهاز مكافحة الارهاب ضد الأحزاب” تزلزل أركان مواقع التواصل الإجتماعي و”تصادر” الترند العراقي منفردة

2020/06/26 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اطلق عدد من الناشطين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة تحت وسم “مع جهاز مكافحة الارهاب ضد الاحزاب”، وذلك على خلفية قيام قوة من جهاز مكافحة الارهاب باعتقال 14 مطلوبا من كتائب حزب الله او “خلايا الكاتيوشا”.وتصاعد تردد ومعدل التغريد على هذا الوسم بشكا اكبر واقوى، بعد اصدار قيادة […]

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