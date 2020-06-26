تعاون بين دولة عربية واسرائيل للقضاء على كورونا

2020/06/26 | 14:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان اسرائيليتان إطلاق مشاريع عدة مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس كوفيد- 19.

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