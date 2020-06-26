2020/06/26 | 14:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [يغداد_اين]بين عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، ان العراق سيعاني من عجزا في الموازنة مع نهاية العام الجاري ليصل الى 40 تريليون دينار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة السيطرة على الواردات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والجباية لتقليل العجز الى الحدود الطبيعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو: سنعاني مع نهاية العام الجاري من عجز مالي يصل الى 40 تريليون دينار ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو: سنعاني مع نهاية العام الجاري من عجز مالي يصل الى 40 تريليون دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).