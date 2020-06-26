العمليات المشتركة توضح ملابسات احداث ليلة امس بين مكافحة الارهاب والحشد الشعبي

2020/06/26 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان أصدرته اليوم الجمعة ملابسات الاحداث التي شهدتها بغداد ليلة امس بعد اعتقال عدد من عناصر حزب الله ورد الفعل بتطويق المنطقة الخضراء من عناصر تابعة للحشد الشعبي.وقال البيان ” لقد انشغل شعبُنا العراقي الأبيّ والعالم بإطلاق النيران غير المباشرة على مقرات الدولة والمعسكرات العسكرية العراقية والسفارات الأجنبية […]

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