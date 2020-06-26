تسجيل 3 وفيات لمصابين بفيروس كورونا في النجف

2020/06/26 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة، بتسجيل 3 وفيات لأشخص مصابين بفيروس كورونا المستجد ...





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