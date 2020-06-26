نائب سابق يتحدث عن أرقام الإصابات والوفيات بكورونا ويحدد سبباً أدى إلى زيادة الأعداد

2020/06/26 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب السابق ميثاق الموزاني، الجمعة (26 حزيران 2020) أن سياسة وزارة الصحة، في التعامل مع فيروس كورونا، غير صحيحة، وأن أرقام الإصابات المعلنة غير دقيقة.

وقال الموازني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الأرقام المعلنة عن وزارة الصحية عن الإصابات اليومية بفيروس كورونا حقيقية، ولكنها ليست دقيقة"، مبينا أن "إصابات الأمس والتي بلغت 2400 اصابة كانت نتيجة لإجراء 11 ألف مسحة ترى كيف ستكون النتائج لو تم اجراء فحوصات لـ100 ألف مواطن في اليوم".

وأضاف: "لا أريد أن أوجه رسائل سلبية للراي العام العراقي حول فيروس كورونا، ولكن الوباء تفشى وسياسة وزارة الصحة غير صحيحة"، لافتا الى ان "الحجر أمني وليس صحيا، والثقافة الصحية لشريحة واسعة من المجتمع غير موجودة".

وأشار الموازني الى ان "الاوضاع الراهن تتطلب توفير مراكز ايواء مع المعدات الصحية كافة، وعزل المستشفيات والمراكز المتخصصة بالأمراض المعروفة ومنها الكسور والقلبية عن مصابي فيروس كورونا لتفادي تلوثها"، مشيدا بـ"تجربة تخصيص مستشفيات ومراكز بعيدة لتصيح نافذة لعلاج مصابي كورونا مبينا انه كل الاسرة التي تم تأمينها، لا تتوازى مع حجم الاصابات اليومية".

وتابع، ان "الحل الوحيد لمواجهة وباء كورونا، هو الوقاية وتفاعل المواطن مع خطر الفيروس في ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة لأنه حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح فعال في مواجهة الجائحة".

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بغداد اليوم- بغداد

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وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت انباء عن تواجد ن

بغداد اليوم- بغداد

دعت رئاسة جمهورية العراق، الجمعة (26 حزيران 2020)، إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية.

وقال الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية، في بيان، إن "هذه الأع

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وقال المالكي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "الحشد الشعبي قائد النصر وعنوان لقوة الشعب والد

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