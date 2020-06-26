مدير زراعة نينوى لـ”العهد نيوز”: تسويق نحو 380 الف طن من الحنطة في عموم الموصل

2020/06/26 | 15:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى اعلن مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا اليوم الجمعة ان عملية تسويق لمحصولي الحنطة والشعير مستمرة وبوتيرة عالية حيث بلغت الكميات المسوقة لغاية 2020/6/26 الى سايلوات وزارة التجارة ٣٧٠ الف من محصول الحنطة بينما بلغت كميات المسوقة من محصول الشعير الى الشركة العراقية بجميع مواقعه المنتشرة في المحافظة الى اكثر من […]

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