2020/06/26 | 15:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول محلي: قوات تركية تحتل 30 قرية في زاخو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي: قوات تركية تحتل 30 قرية في زاخو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي: قوات تركية تحتل 30 قرية في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).