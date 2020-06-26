فيديو يثير “الصدمة”.. هل هذه مشاهد لإلقاء جثث كورونا من الطائرات إلى البحر؟

2020/06/26 | 15:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة، فيديو يُظهر -بحسب متداوليه- إلقاء جثث مصابين بفيروس كورونا من طائرة مروحية في المكسيك.لكن هذا الادعاء خطأ والفيديو منشور منذ العام 2018 على الأقل، قبل أكثر من عام على ظهور الفيروس، وهو يصور مظليين يقفزون من مروحية في روسيا.تظهر في الفيديو طائرة مروحيّة […]

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