2020/06/26 | 15:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افاد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الجمعة، بان منفذ القائم الحدودي مع سورية سجل انتعاش في حركة التبادل التجاري للمرة الاولى منذ بدأ تطبيق اجراءات كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتعاش حركة التبادل التجاري في منفذ القائم الحدودي مع سوريا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتعاش حركة التبادل التجاري في منفذ القائم الحدودي مع سوريا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).