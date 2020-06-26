نائب كردي: حل حكومة الاقليم والبرلمان هو مطلب كل الشعب الكردي

2020/06/26 | 15:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد النائب عن حركة المستقبل الكردستانية النيابية سركوت شمس الدين ان حل حكومة الاقليم اصبح واجبا ومطلبا شعبيا.

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