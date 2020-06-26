الجبوري: التخلي عن المليشيات أقصر طرق بناء الدولة

2020/06/26 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب احمد عبد الله الجبوري، ما أطلق عليهم الشركاء الشيعة الى إعلان موقف واضح من العملية السياسية.

وطالب الجبوري عبر تغريدة على تويتر، الشركاء الشيعة الى الاختيار بين السلطة أو المقاومة، لأن الجمع بين الاثنتين يعتبر تهديدا خطيرا للدولة، مضيفا ان التخلي عن المليشيات أقصر طرق بناء الدولة، وان عكس ذلك جشع المصالح لخرق سفينة الوطن، فيما اختتم الجبوري تغريدته بالقول “فمن يتذكر قبل الطوفان..لا تحملوا الشركاء سوء اختياركم”.

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