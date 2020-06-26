دراسة أوروبية: الأطفال هم الأقل تضررا من كورونا وحالات الوفاة بينهم نادرة جدا

2020/06/26 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت دراسة أوروبية دولية، أن الأطفال هم الفئة العمرية الأقل تضررا وتأثرا من وباء كورونا.

واوضحت الدراسة التي أعدتها مجلة علمية متخصصة، بمشاركة اثنتين وثمانين مؤسسة صحية، والتي شملت ستمئة طفل ومراهق تراوحت أعمارهم بين ثلاثة أيام وثمانية عشر عاما، وقادها باحثون من بريطانيا واسبانيا والنمسا، أوضحت ان الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال نادرة جدا وتحدث لدى أقل من واحد بالمئة من الحالات، مبينة ان ربع الأطفال المصابين والمشاركين بالدراسة فقط، عانوا من مشكلات صحية كانت موجودة لديهم أصلا، فيما لم تظهر اعراض الإصابة على تسعين طفلا منهم.

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30145-0/fulltext

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