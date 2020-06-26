2020/06/26 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قسم مكافحة المخدرات في المديرية العامة للأمن في محافظة أربيل، عن حصيلة المواد المخدرة المضبوطة منذ بداية العام الجاري.

وأصدرت المديرية بيانا تضمن إحصائية معززة بالأرقام، عن أنشطتها خلال الستة أشهر الماضية، أشارت فيه الى قيام الجهات المتخصصة بإلقاء القبض على خمسمئة وستة وثمانين متهما بقضايا تتعلق بالمخدرات، صدرت بحق مئتين واثنين وتسعين منهم احكام قضائية، فيما يتواصل التحقيق مع مئتين وأربعة وتسعين متهما، مؤكدة ضبط ثلاثمئة وثمانية وخمسين كيلو ونصف الكيلو غرام من المواد المخدرة المختلفة، من بينها الهيروين والكريستال والترياق والحشيشة وغيرها، إضافة الى ضبط مبالغ مالية مزيفة بالعملتين المحلية والأجنبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن في أربيل: ضبط أكثر من 358 كغم من المخدرات منذ بداية العام الجاري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن في أربيل: ضبط أكثر من 358 كغم من المخدرات منذ بداية العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).