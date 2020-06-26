بيان من وزير التربية بشان اتباع آليات جديدة لامتحان السادس الاعدادي المرتقب

2020/06/26 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد وزير التربية علي حميد مخلف التزام الوزارة بتعهداتها التي قطعتها سابقا لاكمال امتحانات طلبة السادس الاعدادي وفق الشروط الصحية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الازمة .واضاف الوزير في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان “الجهات العليا في الوزارة حددت يوم امتحاني لكل فرع، إذ سيكون امتحان يوم للادبي ويوم للتطبيقي، […]

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