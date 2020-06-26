احداها لمعاون مدير الدائرة .. صحة النجف تسجل 112 اصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/06/26 | 15:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجفاعلن مصدر طبي في دائرة صحة النجف عن تسجيل 112 اصابة جديدة بفايروس كورونا بالمحافظة، اليوم الجمعة ،بينها اصابات لكوادر الرعاية الطبية والصحية ، احداها لمعاون مدير دائرة صحة النجف الدكتور حسن الحاتمي، اضافة الى 47 حالة شفاء وثلاث حالات وفاة .

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