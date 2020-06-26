عراقيون يتضامنون مع عملية مكافحة الارهاب ضد

2020/06/26 | 15:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دشن ناشطون هاشتاغ #مع_جهاز_المكافحة_ضد_الاحزاب حيث عبروا من خلاله عن تأييدهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية.

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