السوريون في «أضنة» التركيّة أمام مشكلة جديدة تتعلق بوثائق «الكيملك»

2020/06/26 | 15:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه اللاجئون السوريون في ولاية أضنة جنوبي #تركيا، مشكلة جديدة قد تؤدي إلى تقييد وثائق الكيملك التي يحملونها بسبب عدم تثبيت عناوين سكنهم لدى دائرة النفوس.ونقل موقع تركيا بالعربي عن المختص بشؤون اللاجئين في…

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