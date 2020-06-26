“الدكة العشائرية”: سلاح العشائر في البصرة يتحدى القانون ويفرض سطوته على المدنيين

2020/06/26 | 15:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانفلات غير مسبوق للسلاح، الذي تستحوذ عليه عشائر محافظة #البصرة، الواقعة جنوبي العراق، جعل مشاهد القتل والدمار والتنكيل أمراً طبيعياً في يوميات أبناء المحافظة، إذ صار من الطبيعي أن تُستخدم تلك الأسلحة في المعارك العشائرية،…

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