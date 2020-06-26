المسعودي: ورقة الإصلاح ستوفر أكثر من 20 مليار دولار

2020/06/26 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب النائب رياض المسعودي، أن ورقة الإصلاح الشاملة التي تعتزم الحكومة على إعدادها ستوفر أكثر من 20 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية.

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