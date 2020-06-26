باكستان تدين الهند لطرد دبلوماسيين في وقت “حساس”

2020/06/26 | 15:31 - المصدر: سومر نيوز

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اتهمت باكستان الهند بمحاولة صرف انتباه شعبها بطرد دبلوماسيين باكستانيين بعد اشتباك القوات الهندية مع ج...

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