2020/06/26 | 15:33 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذوو متوفي بكورونا يعتدون بالضرب على طبيبة بمستشفى في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذوو متوفي بكورونا يعتدون بالضرب على طبيبة بمستشفى في ذي قار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذوو متوفي بكورونا يعتدون بالضرب على طبيبة بمستشفى في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).