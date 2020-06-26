2020/06/26 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسمت إدارة نادي الزوراء العراقي، تعاقدها مع مدافع الشرطة السابق، ضرغام إسماعيل، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من إدارة الزوراء، إن الإدارة أكملت التعاقد مع المدافع الدولي ضرغام إسماعيل، قادمًا من صفوف الشرطة.

وتم الاتفاق بشكل نهائي مع اللاعب، وسيوقع على العقود غدًا السبت، بعد انتهاء فترة الحداد على الراحل أحمد راضي.

وكان ضرغام إسماعيل قد عبر في وقت سابق، عن رغبته في مغادرة الشرطة، بعدما لمس عدم جدية الإدارة في تجديد التعاقد معه.

يشار إلى أن ضرغام إسماعيل تعرض لعقوبة الاستبعاد عن صفوف منتخب العراق، وغرامة مليوني دينار، لخرقه تعليمات خلية الأزمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضرغام إسماعيل يعزز صفوف الزوراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضرغام إسماعيل يعزز صفوف الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).