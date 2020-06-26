طباطبائي : جاهزون لفتح المنافذ البرية مع العراق

2020/06/26 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مساعد السفير الايراني في بغداد “موسى علي زادة طباطبائي”، عن جاهزية بلاده لفتح المنافذ الحدودية البرية مع العراق.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن طباطبائي قوله، ان إيران هيأت جميع اللوازم للكشف عن فيروس كورونا، لفحص البضائع والأشخاص في المنافذ بين البلدين، خشية انتقال الفايروس من إيران الى العراق او بالعكس، مؤكدا ضرورة بدء التنقل بين البلدين عبر المنافذ البرية، لأن من المبكر على حد تعبيره الحديث عن إعادة فتح الرحلات الجوية بين البلدين.

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