الحجامي ينشر موقف الكرخ الوبائي ليوم أمس.. ويكشف عن سبب “غريب” أخر نشره!

2020/06/26 | 15:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي التوزيع الجغرافي لاصابات الكرخ ليوم امس والتي بلغت 365 إصابة، فيما كشف سبب تأخر نشرها إلى اليوم.وقال الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”: موقف يوم امس :- لم ينشر لكثرة العناوين الوهمية التي يعطيها المرضى للاسف و هذه معاناة يومية أبو دشير—— 7 […]

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