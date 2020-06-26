خطيب جمعة النجف: اعتقال عناصر الحشد الشعبي سابقة خطيرة

2020/06/26 | 15:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال امام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي ، ان اعتقال ابناء الحشد الشعبي سابقة خطيرة وغير مقبولة ، وفيما اشار الى ان الحشد قد يصبر ولكنه لايبيع وطنه ودمه فانه ذكر بان واجبات جهاز مكافحة الارهاب مكافحة الدواعش والخلايا النائمة وليس التعدي والتجاوز على الحشد .ورأى القبانجي خلال جلسة استذكارية بمناسبة الذكرى الثانية […]

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