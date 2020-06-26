نقيب صحفيي الأنبار لـ”العهد نيوز”: تشكيل لجنة اعلامية لخلية “كورونا” في المحافظة (وثيقة)

2020/06/26 | 15:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اوعز محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ، الجمعة، بتشكيل لجنة اعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار .وقال احمد الراشد نقيب الصحفيين العراقيين فرع الانبار في حديث لـ”العهد نيوز” ان “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اصدر امرا اداريا بتشكيل لجنة اعلامية لخلية ازمة كورونا المركزية في الانبار تضم نقيب الصحفيين العراقيين فرع […]

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