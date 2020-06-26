2020/06/26 | 15:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد عضو مجلس النواب النائب رياض المسعودي، أن ورقة الإصلاح الشاملة التي تعتزم الحكومة على إعدادها ستوفر أكثر من 20 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية.وقال المسعودي : إن"ورقة إلاصلاح الشاملة من المؤمل وصولها إلى البرلمان خلال 60 يوماً"، لافتاً إلى أن" هذه الورقة تهدف لإعداد ستراتيجية متكاملة بالاتجاه نحو التنمية الحقيقية للمشاريع الصناعية والزراعية، بالإضافة الى تنمية قطاع الاتصالات".وأضاف أن"مجلس النواب صوت على قانون الاقتراض ،حيث لا بديل عنه في الوقت الحالي، ومن ضمن شروط المجلس كان إيفاء الحكومة بإعداد ورقة الإصلاحات الحكومية".كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد بحث في وقت سابق، مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ورقة الإصلاحات المرتقبة لمواجهة التحديات التي تواجه البلد ومناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : ورقة الإصلاح ستوفر أكثر من 20 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : ورقة الإصلاح ستوفر أكثر من 20 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).