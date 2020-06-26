ذوو متوفي بكورونا يعتدون بالضرب على الكوادر الطبية في مستشفى بالناصرية

2020/06/26 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر طبي، الجمعة، بان ذوي متوفي مصاب بكورونا قاموا بالاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى ا...





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