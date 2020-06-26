التربية تكشف تفاصيل امتحانات السادس الإعدادي وتوجه دعوة إلى الطلبة

2020/06/26 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، التزامها بتعهداتها التي قطعتها سابقا لاكمال امتحانات طلبة الساد...





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