الشرطة العراقي يتفق مع حسن عاشور

2020/06/26 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق لاعب الكهرباء السابق، حسن عاشور، على تمثيل الشرطة في الموسم المقبل، رغم مفاوضاته السابقة مع إدارة الزوراء.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن حسن عاشور فضل غلق المفاوضات مع الزوراء، بعد انتقال ضرغام إسماعيل لصفوفه.

وأضاف “غلق المفاوضات دفع الشرطة للتحرك الجاد من أجل ضم عاشور، وبدأت المفاوضات الجادة والتي وصلت لمراحل نهائية”.

ونوه “حسن عاشور قرر قبول عرض الشرطة، لأن فرصته أفضل معه في اللعب بشكل أساسي”.

يشار إلى أن حسن عاشور أنهى تعاقده مع الكهرباء، ويفكر في الانتقال لفريق جماهيري، بعد تلقيه عدة عروض.

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