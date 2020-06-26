2020/06/26 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاودت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في ايران الارتفاع مجددا بتسجيل مئة وتسع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد بيان لوزارة الصحة الإيرانية، ان العدد الجديد من الوفيات رفع مجمل حصيلة ضحايا لفيروس الى عشرة الاف ومئتين وتسع وثلاثين حالة، مشيرا الى تسجيل الفين وستمئة وثمان وعشرين إصابة جديدة منذ يوم أمس، وهو ما يرفع عدد الإصابات الى مئتين وسبعة عشر الفا وسبعمئة واربع وعشرين حالة، بينهم نحو ثلاثة الاف مصاب يرقدون في اقسام العناية المركزة، بسبب تدهور أوضاعهم الصحية، فيما لفت البيان الى ان أقاليم خوزستان و”هرمزغان” وأذربيجان الشرقية وبوشهر، وكرمانشاه، تم اعتبارها ضمن وضع الطوارئ الصحي الأحمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 109 وفاة جديدة و 2628 إصابة في أحدث حصيلة لضحايا كورونا في إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 109 وفاة جديدة و 2628 إصابة في أحدث حصيلة لضحايا كورونا في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).