20 مليار دولار قادمة إلى خزينة الدولة عبر “الورقة البيضاء”!

2020/06/26 | 15:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد عضو مجلس النواب النائب رياض المسعودي، أن ورقة الإصلاح الشاملة التي تعتزم الحكومة على إعدادها ستوفر أكثر من 20 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية.وقال المسعودي في تصريحات صحفية، إن”ورقة إلاصلاح الشاملة من المؤمل وصولها إلى البرلمان خلال 60 يوماً”، لافتاً إلى أن” هذه الورقة تهدف لإعداد ستراتيجية متكاملة بالاتجاه […]

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