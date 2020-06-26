اكتشاف سلاح “مبيد” لفيروس كورونا

2020/06/26 | 15:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكتشف علماء من المختبر الوطني للأمراض المعدية بجامعة بوسطن أن الأشعة فوق البنفسجية من مصابيح خاصة يمكن أن تدمر بسرعة فيروس كورونا.وأوضح أنتوني غريفيث، أحد معدي الدراسة، أن الخبراء عالجوا المواد الملوثة بالفيروس، بواسطة جرعات مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية، وتوصلوا إلى معرفة مقدار الإشعاع اللازم لتحييد الفيروس.وتبيّن أن انتشار فيروس […]

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