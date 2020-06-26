التربية تكشف تفاصيل امتحانات السادس الاعدادي

2020/06/26 | 15:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الجمعة، التزام الوزارة بتعهداتها التي قطعتها سابقا لاكمال امتحانات طلبة السادس الاعدادي وفق الشروط الصحية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الازمة .وقال مخلف في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي تلقته /المعلومة/، ان” الجهات العليا في الوزارة حددت يوم امتحاني لكل فرع، إذ سيكون امتحان يوم […]

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