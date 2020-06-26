وزارة التربية تكشف تفاصيل اجراء امتحانات طلبة السادس الاعدادي

2020/06/26 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التربية علي حميد مخلف التزام الوزارة بتعهداتها التي قطعتها سابقا لاكمال امتحانات طلبة السادس الاعدادي وفق الشروط الصحية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وخلية الازمة .واضاف الوزير في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الجهات العليا في الوزارة حددت يوم امتحاني لكل فرع، إذ سيكون امتحان يوم للادبي […]

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