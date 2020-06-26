فالنسيا يسعى لاستعارة أغلى حارس في العالم

2020/06/26 | 15:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة يفكر نادي فالنسيا الإسباني في التوقيع مع حارس مرمى تشيلسي الأول كيبا أريزابالاغا على سبيل الإعارة لمدة عامين.ويريد نادي الخفافيش الحصول على الحارس كبديل للحارس الحالي كاسبر سيليسن المتوقع خروجه هذا الصيف، ويرغب بأن يكون كيبا ضمن صفقة تبادلية مع البلوز تشيلسي.وتقضي الصفقة المتوقعة بانتقال حارس أياكس أندريه أونانا إلى نادي تشيلسي، على أن يرحل سيليسن إلى أياكس، وفي المقابل يشد كيبا الرحال إلى مدنية فالنسيا، والذي يرغب بلعب دقائق أكثر قبل بطولة أمم أوروبا القادمة، لحجز مكان أساسي له في تشكيلة الماتادور.

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