الصراع بين الدولة واللا دولة - شمخي جبر

2020/06/26 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شمخي_جبر حين يتفرعن المجتمع على الدولة يكون الخراب .وحين تتفرعن الدولة على المجتمع يكون القمع والاستبداد والتسلط.اذ ان المجتمع يعتمد على الدولة ومؤسساتها في حماية امنه وسلمه الاجتماعي والحفاظ على وحدته واستقراره.تبقى اهمية التمييز بين الدولة والحكومة مهمة فالحكومة يمكن ان تتغير ولكن الدولة ومؤسساتها ثابتة مهما تغير النظام السياسي القائم ومهما كانت مديات هذا التغيير.لهذا يبقى المواطن مدافعا عن ا ......





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