مابعد محمد وماركس؟/3 - عبدالامير الركابي

2020/06/26 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي مابعد محمد وماركس؟/ 3عبدالاميرالركابي يعيش العقل البشري حالة من التوقف دون تحديين: ابرزهما والأكثر حضورا من بينهما، التوقف دون الظاهرة الحديثة الغربية، والياتها، ومسارات حركتها، ومحطات تطورها المحالة الى بنيتها الحقيقية، والثانية تاريخية ملازمة أصلا لعلاقة العقل بالظاهرة المجتمعية، والحالتان العامة والجزئية، خاضعتان لدلالة استحالة وعي الظاهرة المجتمعية من دون او قبل عيشها،الامر الذي يتجا ......





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