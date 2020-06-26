دور المرأة و الحركات النسوية - هالة الرضا

2020/06/26 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هالة_الرضا دور المرأة و الحركات النسوية : كانت المرأة تمتع بمكانة مرموقة و لها السلطة الأعلى في المجتمع بأعتبارها هي اصل الخصوبة و من رحمها تولد الحياة و ظلت هكذا الى ان اكتشفت الزراعة و نشوء المدينة اخذت مكانتها تتضآل و تفقد حقها الطبيعي و بدأت مرحلة جديدة و هي مرحلة سلطة الأبويةفكانت في العديد من الحضارات مثل البابلية و الفارسية و الأغريقية تسلب حقوقها و تنبذها و تعد كائن لا فائدة له سوى الأنجاب ......





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