حاصرت “الخضراء” وانسحبَت دون تحقيق المُراد: الميليشيات العراقية تنكسر بعد ليلة الاعتقالات

2020/06/26 | 15:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أن اعتقلت قوات من جهاز #مكافحة_الإرهاب العراقي، فجر الجمعة، عناصر لميليشيا #كتائب_حزب_الله في مقر للميليشيا جنوبي #بغداد حتى انفجرت جميع الميليشيات.الميليشيات تحرّكت سرعان ما سمعت نبأ اعتقال /13/ عنصراً من ميليشيا “الكتائب”، ضمنهم…

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