2020/06/26 | 15:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت فرقة الامام علي القتالية اليوم الجمعة، دفن 104 متوفين بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.وذكر المكتب الاعلامي للفرقة في بيان انه “وفي حصيلة هي الاعلى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد دفن (104) متوفين جدد خلال (٢٤) ساعة الماضية من قبل الفريق التطوعي لفرقة الامام علي ع القتالية في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة الامام علي القتالية تدفن 104 متوفي بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة الامام علي القتالية تدفن 104 متوفي بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).