عملية أمنية شمال المقدادية ومداهمة أوكار لداعش

2020/06/26 | 16:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الجمعة، عملية أمنية مشتركة لملاحقة فلول داعش الإرهابي في قاطع شمال المقدادية بمحافظة ديالى، فيما ضبطت أماكن تواجد لعناصر التنظيم الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان ، إن "قوة مشتركة من لواء نداء ديالى بالحشد الشعبي والفوج الثاني باللواء 24 بالحشد وقوة من الجيش العراقي نفذت، اليوم، عملية أمنية لمداهمة اوكار خلايا داعش الإرهابي في ساحل نهر ديالى بمنطقة الزور ضمن قاطع شمال المقدادية".وأضاف، أن "القوة عثرت على اماكن تواجد العدو حيث احتوت على جلكانات سعة ٢٠ لتر لصنع العبوات الناسفة وقطعتين من السندويج تستخدمان للتنقل من جهة الى اخرى ضمن نهر ديالى وشباك لصيد الاسماك تم تدميرها بالكامل".

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