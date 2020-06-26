2020/06/26 | 16:35 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يلوح بوضع ملف سيد إليسو على طاولة مجلس الامن لتأمين حصته المائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يلوح بوضع ملف سيد إليسو على طاولة مجلس الامن لتأمين حصته المائية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يلوح بوضع ملف سيد إليسو على طاولة مجلس الامن لتأمين حصته المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).