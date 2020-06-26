2020/06/26 | 16:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- حسام الشاعر “ارقى صوت” هو اول برنامج غنائي لإكتشاف المواهب في بعشيقة وبحزاني والذي ظهر ابان فترة كورونا والحجر المنزلي الذي بدأ يسبب الكثير من الملل لأهالي بعشيقة وبحزاني.حتى شغلهم البرنامج وقطف من حديث الشارع كلمة كورونا واستبدلها بــ “أرقى صوت” وشغل الشارع بالحديث عن المواهب والفائز والمترشح والمستحق الاكثر وما شابه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لبنى ايدل” تتوج بلقب برنامج “ارقى صوت” في موسمه الاول) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لبنى ايدل” تتوج بلقب برنامج “ارقى صوت” في موسمه الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).