2020/06/26 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة فنان عراقي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
نعت نقابة الفنانين، الجمعة (26 حزيران 2020)، رحيل الفنان مناف طالب، بعد اصابته بفيروس كورونا.
وذ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة فنان عراقي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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