وفاة فنان عراقي بفيروس كورونا

2020/06/26 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نعت نقابة الفنانين، الجمعة (26 حزيران 2020)، رحيل الفنان مناف طالب، بعد اصابته بفيروس كورونا.

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